Maaülikooli teadlased aitavad kaitsta üliharuldast lindu

Suur-konnakotkas on globaalselt ohustatud lind, kes on Euroopas jäänud üliharuldaseks. Valgevenes pesitseb seda liiki hinnanguliselt 120–160 paari suur-konnakotkaid. „Sestap on sealse asurkonna kaitse võtmetähtsusega terve Euroopa jaoks,“ põhjendas elurikkuse ja loodusturismi vanemteadur Ülo Väli.