Mahepõllud tunneb peagi ära maheala siltide järgi

„Meile see idee väga meeldis, et vabatahtliku tööga saame tõsta esile Eestis mahealasid,“ kommenteeris sügisel Greenstep OY juhatuse esimees Tore Teir, „Oli au anda oma panus Eesti maheviljeluse heaks – see sobib igati meie ettevõtte Greenstep OY põhimõtetega – hoolida keskkonnast ja käituda ühiskondliku vastutuse põhimõtetest lähtudes.”

Mahepõllud võiksid Eestimaal senisest rohkem välja paista. Preagu ei ole põldudel mingit tunnust, et on see maheala või mitte.

“Mahepõllud võiksid Eestimaal senisest rohkem välja paista. Preagu ei ole põldudel mingit tunnust, et on see maheala või mitte,” kinnitab Organic Estonia tegevjuht Krista Kulderknup ja lisab, et inimestel on kindlasti hea teada, kas tema kodukoha lähedal viljeletakse põlde mürkide ja kemikaalide vabalt või mitte.”