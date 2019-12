Farmer riietas oma lehmad jõulukampsunitesse

Farming UK kirjutab, et Briti kroonile alluva omavalitsusliku Jersey saare talunik soovib lisaks jõulumeeleolu tekitamisele väärtustada ka Jersey tõugu lehmi, saare põllumajandusajalugu ja oma tegevusega sellele rohkem tähelepanu tuua.

Houzé rääkis, et lehmadele sobiva disaini väljanuputamine võttis aega aga nüüd on lehmad, kes kannavad ka pühadega seotud nimesid nagu Carol, Holly, Mary, Noelle and Mariah Dairy, muutunud tõelisteks pilgupüüdjateks.