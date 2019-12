Pühadeaja nukram pool: aina rohkem lemmikloomi saab šokolaadimürgistuse

Šokolaad sisaldab kofeiini ja teobromiini, millele koerad-kassid on eriti tundlikud. “Isegi väike ruuduke tumedat šokolaadi võib osutuda väiksemale koerale saatuslikuks,” hoiatas dr. Mitt. “Mürgistus väljendub oksendamise, kõhulahtisuse, südamehäirete, lihasvärinate ja krampidega. Mida tumedam on šokolaad ja mida rohkem seda süüakse, seda ohtlikum on see ka lemmikloomale.”

Veterinaari sõnul on piimašokolaad loomadele vähemohtlik, kuid ka see tasuks hoida lemmikule kättesaamatus kohas. “Kindlasti tuleks ohtudest rääkida ka laste ning eakate pereliikmetega, kelle teadmised šokolaadi ohtlikkusest lemmikloomadele võivad olla madalad. Kui kahtlustate, et lemmikloom on söönud šokolaadi, haarake kaasa lemmiklooma pass, šokolaadi pakend ja pöörduge erakorraliselt veterinaarkliinikusse,” soovitas dr. Mitt.

Lisaks šokolaadimürgistustele esineb lemmikloomadel praegusel ajal ka teisi mürgistusi. Toiduainetest on kassidele ja koertele mürgised näiteks viinamarjad, avokaado, makadaamia pähklid, kirsid ning eriti kirsikivid, sibul, küüslauk, punased sõstrad, rabarber, pärm, toored ja rohelised kartulid, suhkruasendajad ja alkohol.

“Kassidele meeldib ka toataimi närida. Kui taimed ärritavad seedetrakti, siis kass oksendab. Kui oksendamine muutub tihedaks, on oluline konsulteerida loomaarstiga,” rõhutas dr. Mitt.

Tänaval jalutades tasub tähelepanelikult jälgida, mida loom lume seest kraabib või lakub. “Väikese koguse jahutusvedeliku söömine tähendab looma jaoks tihti üheotsapiletit teispoolsusesse. Antifriisi magus maitse meeldib loomadele, kuid on tohutult mürgine,” rääkis dr. Mitt ning lisas, et ohtlikud on ka rotimürgid ja teised kemikaalid.