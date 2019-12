Imeline soojenemine: kogu jõulukuu tuleb plusskraadidega

Eesti imateenistuse kuuprognoos ütleb, et detsembri esimene veerand on tavapärasest soojem ja sageli sajab, enamasti vihma. 10. detsembri paiku ilm veidi jaheneb ning vihm asendub järk-järgult lume ja lörtsiga. Kuu keskpaigas on ilm muutlik – aeg-ajalt sajab, kuid on ka kuivemaid päevi ning sooja- ja külmalained vahelduvad. Kuu viimases veerandis õhutemperatuur langeb ja ilm võtab talvisema näo.