Hundid on sügisel murdnud paarkümmend koera

Keskkonnaamet ütles "Aktuaalsele kaamerale ", et Rapla,- Jõgeva- ja Järvamaal on hundid ametile teadaolevalt murdnud 16 koera, ehkki viimastel aastatel on hunte vähem.

"Koerte murdmised on viimasel paaril aastal hoopis kasvanud. Miks hundid nüüd koeri murravad, seda on raske öelda. Siin on piirkonniti erinevad põhjused olnud. Ilmselt on see saak neile oluliselt lihtsam olnud kättesaadav. Teatud piirkondades ka huntide väärastumine toiduobjektide suhtes. Sest toidunappust huntidel täna ei ole," rääkis Keskkonnaameti Jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.