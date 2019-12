Rahanduskomisjon tahab põllumeestele üleminekutoetusteks anda juurde 5 miljonit

Rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on täiendav toetus Eesti põllumajandustootjatele kahtlemata vajalik.

"Me peame tagama, et meie põllumehed oleksid Euroopa mastaabis konkurentsivõimelised ning seetõttu tegin rahanduskomisjonile ettepaneku tulevaks aastaks algselt ette nähtud üleminekutoetust suurendada 5 miljoni euro võrra," ütles Kokk pressiteates.

Kokk märkis, et saab aru, et põllumeeste tegelik soov on saavutada tulevaks aastaks veelgi suurem summa, kuid tema sõnul tasub meeles pidada, et riigieelarve seab paraku teatud piirangud.

"Eelmises valitsuses saavutasime selle, et üleminekutoetused taastada ning meie eesmärk on toetuste maksmisega jätkata, et Eesti põllumehed oleksid konkurentsivõimelised," ütles rahanduskomisjoni esimees.

Järgmise aasta riigieelarve eelnõus on üleminekutoetuste summat vähendatud 15,3 miljonilt eurolt 5 miljonile eurole. Üleminekutoetuste eesmärgiks on osaliselt kompenseerida Eestile Euroopa Liidu (EL) eelarvest eraldatud väiksemaid põllumajandustoetusi. Eesti otsetoetuste tase on seejuures EL-is kõige madalam.

Viis miljonit soovitakse eraldada riigireservist.

Novembris tegi ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni ettepaneku suurendada maaeluministeeriumi osa 2020. aasta eelarves 10,3 miljoni euro võrra. Et katteallikaks oli riigireserv, ei leidnud ettepanek toona toetust.