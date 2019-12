Marutaudikahtlusega rebasekorjus kadus enne proovide võtmist

Hiiu Leht vahendab, et loodusfotograaf Ivar-Martin Voolaid pildistas laupäeval, 23. novembril Hiiumaal Valipe külas kummaliselt käitunud rebast. Hiljem fotosid töödeldes avastas ta, et rebase suu oli vahus. Järgmisel päeval oli samas kohas surnud rebane.

Alates 2013. aastast on Eesti ametlikult marutaudivaba riik.

VTA projektijuhi Enel Niine on varem öelnud, et haiguse taasnakatumise riski ei saa alahinnata, kuna marutaudioht on Baltimaade idapiiril endiselt märkimisväärne.