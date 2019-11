Peipsil suurenevad koha, latika ja haugi püügivõimalused

"Tint on väärtuslik toidubaas järve väga arvukatele röövkaladele, kuid paari viimase aasta tugevad põlvkonnad annavad võimaluse ka kutselistel kaluritel teda püüda," ütles Eesti delegatsiooni juht, keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp pressiteate vahendusel. "Latika ja haugi tugevad põlvkonnad ning ka suur mõõduliste kohade arvukus järves lubab kaluritele järgmiseks aastaks suuremaid saake."

Lamp selgitas, et püügivõimaluste otsustamisel võeti aluseks mõlema riigi kalateadlaste soovitused. "Teadlased hindasid järvede koha-, latika-, ahvena- ja haugivaru olukorra heaks, ka rääbise- ja tindivaru võimaldab tööndusliku püüki. Ent siiavarude kaitsmiseks tuleb nende püüki endiselt piirata," märkis ta.

Siiavarud on seejuures ministeeriumi hinnangul madalseisus, mis on osaliselt tingitud röövkalade suurest arvukusest järvedes, aga ka mittesoodsatest ilmaoludest, mis ei soodusta nende kudemise õnnestumist. Siiapüük sihtliigina on keelatud.