Jõulukuu algus annab pühadeootusele veelgi hoogu. Keskustesse on püstitatud juba jõulupuud ning tänavad on pühadeehtes.

Nii pühadeootuses kui aasta pimedaima aja värvikamaks muutmiseks on nobedad näpud kaunistanud ka koduaedade terrasse, majade ja korterite välisuksi, õues kasvaid puid ja nii mõnigi rõdu on muutunud tõeliseks talvevõlumaaks.

Jaga meiega oma piduehtes aiast või rõdust tehtud fotosid, et teisedki saaks nippe, milline jõulupärg valmistada, kuidas sättida jõulutulesid rõdule või terrassile või kuidas ise meisterdades on võimalik oma kodu kaunistada.

Kui sul on varasematest aastatest mõni tore fotojäädvustus, mida sooviksid jagada, pane see teele – head nipid on ajatud.