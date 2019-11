Hiite kuvavõistluse peaauhinna võitis lummav ülesvõte hõimurahva hiiepalvuselt

Autor Aleksei Nasõrov töötab Venemaa uudisteportaali RIA fotokorrespondendina. Võidupilti kommenteerides sõnas ta, et looduslikke pühapaiku pildistades on vaja vaadata neid südame ja hingega.

Pildil on jäädvustatud vahetu hetk peale ühispalvust, kus mõned inimesed ootavad järjekorras, et kõnetada pühapuud isiklike palvetega. Võidupildi autor Juliana Salieva õpib Baškorstani Bolšesuhojazovo kooli 4. klassis.

Kuni 16-aastaste laste ja noorte auhinna (200 eurot) pälvis Valjala Põhikooli 5. klassi õpilane Sofia-Margaret Vaiksaar, kelle võidupildil on jäädvustatud Valjala Rambamäe püha kivi. Kuvale lisab väärtust see, et jäädvustatud paik ei ole kaitse all ning selle külastamine ja pildistamine hoiab kivi unustusehõlma vajumast.