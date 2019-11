Loodusfotograafi kaamera ette võis jääda marutaudis rebane

Kodus pilte töödeldes ja täpsemalt vaadates avastas ta, et ühel fotol rebase suu vahutab.

Alates 2013. aastast on Eesti ametlikult marutaudivaba riik. Siiski on haigus laialt levinud meie naaberriigis Venemaal, kus nakkuse leviala on suurenenud ning seetõttu pole marutaudioht Eesti jaoks kadunud.