Metsanduse toetusrühm: looduskaitseseadus vajab muutmist

„Looduskaitse peab olema sama efektiivne nagu iga teine eluvaldkond. Ainult nii suudame me tagada kliima muutuste vastu seatud eesmärkide täitmise koos loodusväärtuste säilimisega,“ ütles metsanduse toetusgrupi esimees Heiki Hepner.

Hepneri sõnul puuduvad praegustes seadustes konkreetsed piirid loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse kestusele. Samuti on ebapiisav metsaomaniku informeerimine tema kinnistul leitud kaitset vajavast liigist ja kaitstava ala piire füüsiliselt kätte ei näidata.

„See on tekitanud situatsiooni, kus loodusobjekti kaitse alla võtmine võib venida aastaid, metsaomanike majandustegevus on põhjendamatult piiratud, lahendamata on majandusliku väärtuse vähenemise riisiko ja piisavalt ei ole kaitstud ka loodusväärtused,“ loetles Hepner.