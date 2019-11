Uuring: hanede heidutamine vähendab põllukahjusid, surmav heidutus on veidi tõhusam

„Uuringust selgus, et lindude heidutamine mõjutab oluliselt põllul olevate hanede arvukust ning aitab seega vähendada linnukahjusid põllupidajatele. Heidutusjahi aladel olid haned veidi inimpelglikumad kui mittesurmava heidutusega aladel, ent see erinevus on väike,“ kommenteeris Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.