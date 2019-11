Eesti ettevõtted osalesid Skandinaaviamaade suurimal mahemessil

Messil olid oma tooteid esimest korda tutvustamas Moe OÜ ja Öun Drinks OÜ. Nii nemad kui ka varem sellel messil käinud ettevõtjad rõhutasid, et said messilt kasulikke kontakte, mis paneb hea aluse oma toodete ekspordiks nii Skandinaaviamaadesse kui ka kaugemale.

Kõik messil EPKK stendil osalenud ettevõtjad rõhutasid, et on väga oluline käia sellistel messidel ja oma tooteid tutvustada – see on järjepidev töö ekspordi suurendamiseks.