Kuni detsembrini tullakse autoromudele tasuta järele

„Me kõik teame mõnd autoromu, mis on kohas, kus ta olema ei peaks. Selle tänuväärse ettevõtmisega saame nii pildi kui keskkonna puhtamaks, eelmisel aastal samal ajal näiteks 250 romu võrra. Samuti saame meid hästi teeninud sõiduvahendile anda väärika lõpu uue alguse kujul," ütles keskkonnaminister Rene Kokk ning lisas, et romudest saadud materjal kasutatakse ära uute toodete valmistamiseks.

Keskkonnaministeerium paneb autoomanikele südamele, et inimesed annaksid oma romusõiduki õigesse kohta käitlemiseks. „Järgmise kahe nädala jooksul tuleb selline võimalus suisa koduõele,“ lisas keskkonnaminister.

MTÜ Autolammutuste Liit pöörab omalt poolt tähelepanu veel sellele, et romud hõivavad ära paljud parkimiskohad, mistõttu jääb näiteks lumekoristus poolikuks või ei saa inimesed oma kasutuses olevaid autosid parkida.

„Viimasel ajal on liidu poole pöördutud ka murega, et autode kinkimisel või müümisel hangeldajatele, kes lubavad registris asjad korda ajada, jääb tegelikkuses sõiduk ikkagi endise omaniku nimele. Sellisel juhul vastutab too ka kõiksugu trahvide ja muu sellise eest,“ ütles Autolammutuste Liidu tegevjuht Toomas Lember.