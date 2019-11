Kes hääletas põllumeestele üleminekutoetuseks vajaliku 10 miljoni vastu?

"Selge, et on ääretult keeruline – ükskõik, kes maaeluminister peaks siis olema – minna läbirääkimistele ja vastaslaua poolt öeldakse niimoodi, et aga kuulge, lugupeetud Eesti, te räägite, et on ebavõrdsus, teile on antud võimalus ebavõrdsust leevendada, aga miks te ise seda rakendanud ei ole, võib-olla on teie jutt silmakirjalik, teil polegi vaja neid põllumajandustoetusi hoida võimalikult Euroopa Liidu keskmise lähedal,” sõnas ta.