Pea 13% kalastajatest jättis mullu püügiaruande esitamata

Keskkonnaamet soovitab aruande esitada elektroonselt pilet.ee lehel – see on kõige kiirem ja mugavam võimalus.

Keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet meenutavad kalastajatele, et uue kalastuskaardi saamise eeldus on esitatud püügiaruanne ja kuni see on tegemata, seni uut kalastuskaarti ei saa.