Peaminister üleminekutoetustest: teised ei maksnud üldse

Nimelt rääkis reformierakondlane ja üks endine maaeluminister Urmas Kruuse, et maaeluminister Mart Järvik käis terve suvi mööda põlde ja ettevõtmisi ringi ja ütles, et üleminekutoetused on täismahus eelarvestrateegias olemas ja need tulevad, aga nüüd seda raha ei ole.

„Kui minister on niimoodi käinud ja öelnud, et need rahad on olemas, siis kuidas teie peaministrina suhtuksite sellesse, et ka Mart Järvik selles küsimuses on ju tegelikult põllumeestele väidetavalt valetanud,” päris Kruuse peaministrilt.

Ratas ütles, et kohtus põllumajandusorganisatsioonide juhtide esindajatega ja tal polnud neile head uudist. Aga hea uudisena tuletas ta põllumajandusjuhtidele meelde, et vahepeal oli aastad, kus selle toetuse real oli üldse null.