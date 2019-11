Peaminister ei andnud üleminekutoetuste osas põllumeestele lootust

Kreeni sõnul rõhutas peaminister kohtumisel, et põllumajandus on üheks osaks riigi julgeoleku tagamisel. Samuti mõistis ta üleminekutoetuste vajalikkust, kuid kahjuks on eelarve üldine olukord tema sõnul sedavõrd palju muutunud, et katteallikaid täiendavale 10 miljonile eurole leida ei ole õnnestunud.