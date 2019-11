Mesinikud annetasid raskelt haigete laste heaks euroaluse täie mett

Üheskoos Nordmeli Peeter Matsoni ning Timo Riitmuruga otsustas Lastefondi meeskond kutsuda üles ettevõtteid ja peresid hoolitsema oma töötajate ning lähedaste eest ja pakkuma neile viiruste perioodil heategevuslikku mett tervise kosutuseks. Mett saab tervise turgutamiseks või jõulukingituste tegemiseks soetada kaheksa kaupa ning iga meetops on üdini heategevuslik.

Lastefondi tegevjuht Kadri Org usub, et ettevõtted haaravad kinni võimalusest oma töötajatele, partneritele ning raskelt haigetele lastele rõõmu valmistada.

"Loodame siiralt ettevõtete ja inimeste abile, et rohkem kui tuhat topsi Eesti mesilaste valmistatud mett jõuaks tervendama nii heade inimeste kurku ja häälepaelu kui ka 100% heategevusliku müügitulu abil haigeid lapsi, kes vajavad ravikulude katmisel annetajate tuge. Südamest suur aitäh ettevõttele Nordmel, ettevõtte taga seisvatele mesinikele Timole ja Peetrile ning Viljandimaa usinatele mesilastele igati head tegeva aktsiooni eest!"

Nordmeli mesinik Peeter Matson kommenteeris, et otsus toetada haigeid lapsi sündis kiiresti. "Kuna oleme mõlemad ka lapsevanemad, siis oli igati loogiline, et valisime heategevuseks just laste toetamise. Kui meie annetatud mesi aitab kaasa kas või ühe raskelt haige lapse tervenemisele ja toob sära tema silmisse tagasi, siis oleme oma eesmärgi juba kuhjaga täitnud."