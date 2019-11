Eesti toidutootjad tutvustavad end Hiina impordimessil

Maaeluministrit saadab lisaks ministeeriumi ametnikele 5-liikmeline äridelegatsioon, kuhu kuuluvad toiduainetööstuste esindajad. Messil China International Import Expo korraldab Eesti ühisstendi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja sellel osalevad Saku Õlletehas AS, Haage Joogid OÜ, EBM Grupp AS, Tanker Brewery OÜ ja Ecotar OÜ.

Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport Hiina on viimastel aastatel kasvutrendis. 2019. a kaheksa kuuga on Eesti päritolu kaupu on sel suunal viidud 6 miljoni euro väärtuses. Võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal on eksport kasvanud 28%.

"Olen mitmel korral kohtunud Hiina põllumajandusministriga ja iga kord on ta rõhutanud, et Eesti kvaliteetsed tooted on Hiina turule väga oodatud,“ ütles maaeluminister Mart Järvik.

"Oleme aastate jooksul allkirjastanud ka mitu toiduohutuse protokolli, mis on meile andnud ligipääsu Hiina turule. See kõik loob hea fooni ja annab ettevõtjatele soodsa signaali oma ekspordipotentsiaali rakendamiseks. Eriti olukorras, kus kaubanduspoliitiliste sanktsioonide tõttu on traditsiooniline turg ära langenud,“ lisas minister.

Teisipäeval, 5. novembril osaleb minister Hiina suurima rahvusvahelise messi China International Import Expo avatseremoonial, kus kõneleb ka Hiina Rahvavabariigi president Xi Jinping. Samuti osaleb minister Eesti delegatsiooniga Hongqiao ülemaailmse kaubandusfoorumi e-kaubanduse sessioonil "E-kaubandus digiajastul: uus platvorm ja uus visioon“.

Kolmapäeval arutab minister koostöövõimalusi Hiina Tolliameti aseministri Li Guoga. Samuti külastab minister messi Eesti stendil osalevaid ettevõtteid.