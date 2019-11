Hiina sealihapuudus tingib hinnatõusu ka Eesti turul

Hiina turult on kadunud 24 miljonit tonni sealiha ehk samas suurusjärgus kogu Euroopa aastase sealihatoodanguga ning sealiha import on 45 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera" .

"Ma kardan, et järgmise aasta alguses on surve nüüd natuke suuremale kasvule, aga me ei räägi nüüd mingitest revolutsioonilistest hüpetest, lihtsalt konkurents ja müügisoov hoiavad selle ikkagi mõistlikul tasemel," lisas Atria Eesti juht Olle Horm.