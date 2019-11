Baltimaade ja Poola maaeluministrid allkirjastasid ühisavalduse põldude lupjamise kohta

Euroopa Liidu seatud ambitsioonikate kliimaeesmärkide elluviimiseks on ka põllumajanduses vajalik võtta täiendavaid meetmeid, et vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja suurendada süsiniku sidumist.

Uuringud on näidanud, et muldade happelisuse ja süsiniku sisalduse vahel on tugev seos – mida happelisem on muld, seda väiksem on selle süsiniku sisaldus. Korrapärane ja süsteemne lupjamine parandab muldade olukorda märkimisväärselt.