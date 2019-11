Taludesse paigaldatud päikesejaamad tagasid elektri ka tormi ajal

Nüüd on Elektrilevi valmis autonoomseid elektrijaamu juba laialdasemalt hajaasustuspiirkondades rakendama, vahendab “Aktuaalne kaamera”.

Elektrilevi on oma kolmeaastase katseprojekti nelja hajajaamaga Valgamaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal ja Raplamaal lugenud õnnelikult lõppenuks. Aastaringseks elamiseks mõeldud taludes toetas Elektrilevi süsteemi ka varugeneraatoriga, suvilasse paigaldatud päikesejaam generaatorit ei vajanud.

Testprojekti hajajaamade rajamise kulud kattis Elektrilevi ise. Ka edaspidi jätab ettevõte need kulud enda kanda, kus see liinivõrgust soodsam ja mõistlikum lahendus on.