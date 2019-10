Britid kündsid oma arvamuse Brexitist põllule

Sõnumi loodi Swindoni lähedal 40 meetri kõrguste tähtedega, nii et mööduvate lennukite akendest oleks seda näha, vahendas farminguk.com veebisait.

Sõnumi põllule kündnud talumees David Lewis ütles, et EList lahkumine on olnud põllumajanduse jaoks kohutav.

«Paljud põllumajandustootjad hääletasid lahkumise poolt, kuid on aru saanud, et nad eksisid. Mul on tõeliselt uhke tunne seda sõnumit meie põllul näha.»