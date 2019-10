Ronkade rünnakute põhjuseks võivad olla seakatku järelmõjud

Tartumaal Kaspri talus lambaid kasvatava Ragne Kärner-Neevitsi pere on hädas ronkadega, kes tema lambakarja hävitavad. Tekitatud majanduslik kahju on mitu tuhat eurot, lisaks stress, mille aplad rongad lambakasvatajale tekitavad. Taluprenaise sõnul ei taha aga kohalik uus kesklonnaametnik rongalaskmiseks luba anda. Teatakse juhtumeid, kus rongad on isegi inimesi rünnanud (Maa Elu, 18. oktoober).

Kas on seda põhjustanud ronkade suurenenud arvukus või on selles süüdi nende söödanappus metsades? Ka varem on avaldatud teateid karilooomi ründavatest ronkadest. “Tallekestel löövad nad koljuluu naksti puruks. Kui vasikas suu lahti teeb, võtavad nad tal keelest, järgmine koht on juba pärasool,” nii kirjeldas Postimees 10. veebruaril 2018 ronkade kuritegusid.

Peretruu lind

Põhjalikult on selle linnu kohta kirjutanud linnuteadlane Olav Renno (6. märts 2016, Maa Elu). Kirjapandu järgi: „Süsimusta, pisut helkleva sulestikuga ronk kuulub värvuliste seltsi ja koguni laululiste alamseltsi. Loodusega vähe kursis olevad inimesed kasutavad sõna „rongaisa” küll päris valesti ja lausa ülekohtuselt selle tegelikult väga peretruu linnu kohta.

Liigi levila on rongal palju laiem kui teistel vareslastel – tundrast poolkõrbeni ning Gröönimaast Kamtšatkani, samuti Põhja-Ameerikas.”

Aegadel kui neid oli vähe, enne sõda, olid nad isegi kaitse all, sest nende arvukust hinnati Eestis kõigest sajakonnale haudepaarile. Seetõttu peeti neid õigustatult isegi salapärasteks lindudeks. Oma musta sulestiku tõttu peeti neid isegi õnnetuse kuulutajateks. 2018. aastal arvati üle Eesti pesitsevat 3000-4000 rongapaari ning talvise rände ajal võib nende arvukus ulatuda 15000- 25000 isendini.

Ronga pesa on ehitatud kõrgele, tavaliselt mõne suure männi latva või külgoksale, kuid seda võib leida ka elektrimastidel ja meremärkide otsas, haruharva ka mõne paekalda eendil. Pesa on mitmekihiline, paksu seina ja põhjaga kauss. Väliskiht on jämedamatest okstest, seesmine pehmest kohevast materjalist, mis hoiab mune krõbedamagi külma eest. Mune on 4-6, millest kooruvad pojad kuni kolmenädalalase haudunise järel ja on eri suuruses. Pojad on alul paljad ja pimedad, nii et ema peab neid pideval soojendama ja isalinnul tuleb üksi perele toitu hankida. Seitsme nädalaga, mai keskel saavad pojad küll lennuvõimeliseks, aga jäävad vanade toita jaanupäevani. Noored asuvad pesitsema kaheaastastena. Toiduahel on ronkadel lai, alates raibetest ja endapüütud väikeloomadest kuni suurte putukate ja vihmaussideni.

Ennustab kurja

Eesti rikkalikus rahvaluule varasalves on oma koht sellel linnul ja sellega seostuval kaarnakivi pärimusel. Seda on kirja pannud rahvaluuleteadlane M. J. Eisen. (Eesti Mütoloogia IV, 1026), mille järgi kannab ronk kolmesugust nime: ronk. kaaren ja ka korp. Kaarna nimi olevat linnule ühe muinasjutu järgi jäänud, et ta enne inimene olnud ja nime Kaaren kandnud. Õela iseloomu ja varguste pärast moondanud Vanataat ta ühes õdedega lindudeks. Üks nooremastest õdedest saanud harakaks, teine vareseks.