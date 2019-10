Aktivistid tahavad elusloomade veo lõpetamist EL-i välistesse maadesse

Eesti loomakaitsjad avaldasid hiljuti kaadrid, kuidas Leedu ja Ukraina loomi Lähis-Ida tapamajades piinarikkalt ilma uimastamata tapetakse. Et ka Eesti saadab loomi sarnastesse sihtkohtadesse, nõuavad loomakaitsjad, et Eesti valitsus sellise veo lõpetaks. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Ash Sudra Photography /SWNS.COM/Ash Sudra Photography /SWNS.COM