Jahimehed: saagi kasutamine peibutamiseks on ebaeetiline

Inspektsioon küsis EJSi ametlikku seisukohta, kas jahisaagi kasutamine peibutamisel on eetiline - seadusega see keelatud pole.

Tegevjuht selgitas, et meie jahikultuuriruumis käsitletakse kütitud ulukeid aupaklikult ja lugupidamisega. Pärast lasku on tegemist jahisaagiga, mille ärakasutamine edasisel jahipidamisel ei ole eetiline. Juhatuse liikmed arutasid juhtunut ja jäid seisukohale, et selline tegevus ei ole küll ebaseaduslik, aga ei ole jahieetiline.