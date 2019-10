Leedus ründasid hundid inimesi

Leedu jahimeeste sõnul on hundid muutunud aina julgemaks ning neil puudub pelgus inimeste ees. Kaunase maakonna Kėdainiai jahimeeste seltsi esimehe Lenius Stanevičius sõnul elab piirkonnas umbes 50 hunti. Sellise väikse ala kohta on hundiarvukus suur. Hundijahihooaeg algab Leedus 15. oktoobril ning küttimismahuks määrati 60 isendit, vahendab Eesti Jahimeeste Selts Ru.delfi.lt.

Stanevičius ütles, et on kuulnud kahest hundirünnakust. „Bargai külas ründasid hundid naist ja Vaidatonyai külas last,” selgitas ta ja lisas, et hundid on piirkonnas väga aktiivsed, kuna jahimehed leiavad sageli huntide murtud metskitsi ja hirvi.