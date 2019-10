Biolagunevaid jäätmeid kodus kompostida ei tohi

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma ütles ERR-ile antud kommentaaris, et probleem on selles, et selleks, et neid biolagunevaid plasttooteid kompostida, on vaja tööstuslikku tehnoloogiat, mis Eestis osalt on olemas, aga kõik tootjad pole oma protsesse disaininud veel selliseks, et neid pakendijäätmeid saaks käidelda.

"Kui inimene jäätmed komposti tahab visata, siis ainult juhul, kui sellele on kirjutatud, et see on kodukompostitav. Kui aga on kirjas, et see on biolagunev, siis kindlasti mitte visata!" annab Heinma kodukompostijatele rusikareegli, millest lähtuda. "Kodukompostimisega tasub hästi ettevaatlik olla. Plast on ikkagi plast - polümeer."