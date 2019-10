Jaga meiega fotosid oma kõrvitsatest

Meie omase mardi- ja kadripäeva eel on hakatud ka Eestis tähistama Halloweeni. 31. oktoobril tähistatava püha üheks sümboliks on kõrvitsalaternad, mille valmistamisest on saanud tõeline kunstivorm.

Kuigi paljudele on püha ise võõras, on põhjust sel päeval tänulik olla näiteks selle eest, et üle Atlandi ookeani on siia jõudnud üks maitsev köögivili – kõrvits.