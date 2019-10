Minister: üleminekutoetuste reegleid peaks reformima

Kolmapäeval Vikerraadio eetris olnud saates Reporteritund kuulajate küsimustele vastanud Järvik sõnas, et reegleid tuleks reformida – eelmistel aastatel on üleminekutoetuste maksmiseks võetud referentsaastatena perioodi 2008-2009 ja toetust on saanud ka need, kes enam ei tegele tootmisega. Maaeluministri sõnul on sama signaal tulnud ka põllumajandustootjatelt endilt.