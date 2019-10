Riigikogu fraktsioonid andsid põllumeestele lootust

"Rõhutasime kohtumistel veelkord, et valitsuse põllumajandustoetuste kärpekava ei vasta valitsuserakondade varasematele lubadustele. Erakondade esindajad väljendasid täiendavate siseriiklike toetuste maksmise vajaduse osas mõistmist, samas tunnistati sedagi, et riigieelarve menetlemisel Riigikogus on üsna keeruline leida võimalikele muudatustele katteallikaid," selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen.