Keskkonnamet ei väljasta enne hooaega huntide küttimiseks erilube

Rakko märkis, et keskkonnaamet on tänavu väljastanud vaid ühe eriloa hundi küttimiseks ja see läks Raplamaale. "Seal murti kaheksal korral lambaid ja lubasime ühe hundi väljaspool hooaega küttida. Minu teada on loom siiani laskmata," sõnas ta. "Rohkem hundi erilube me tänavu andnud pole ja ilmselt ei anna ka. Ida-Virumaalt paar taotlust küll on, aga seal pole põhjust kiirustada, kannatab jahihooajani oodata."