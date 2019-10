Baltimaade vanim tuletorn streigib

“Vahepeal saime pöördlaterna tööle, kuid siis läks see taas rikki. Praeguse rikke põhjus on selge ja valmistame uusi detaile, asendamaks katkiseid, kohe, kui detailid on valmis, läheme neid paigaldama,” lubas Veetdeede ameti navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja Andry Rütkinen Hiiu Lehele ja lisas, et pöördmehhanism tehakse korda selle nädala jooksul.

Kõpu tuletorni praeguse tule põhisüsteemi seadmed on 15–25 aastat vanad ja rikked seetõttu sagedased. Kõpu tuletorni laternasüsteemi loodab amet kaasajastada aasta lõpuks ning pöörlev valgusvihk, mis on omapärane just Kõpu tuletornile ja Eestis kasutusel ainult seal, säilib ka peale süsteemi kaasajastamist.