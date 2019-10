Maa Elu lugejad on meie üleskutse peale saatnud juba mitmeid fotosid oma uhketest hoidisteriiulitest ja maistvatest keedisepurkidest.

Kui ka Sina soovid oma sügisel tehtut teistega jagada, siis saada see aadressil maaelu@ajaleht.ee .

Meie üleskutsele reageeris ka Tartu lasteaed Kannike, kus oli mihklipäeva ja sügise auks näitus "Kannikese vahva sahver", mis on veel ka praega uudistamiseks üleval.

Lasteaia õppealajuhataja Helina Muruaas selgitas, et kõikide rühmade lapsevanemad tõid sahvrisse vahvaid hoidisid, mida on kodus sellel suvel ja sügisel valmistatud.

“Üllatus oli suur, kui toredaid hoidiseid on tehtud. Küll soolaseid, magusaid, hapusid ja kibedaid. Kaunistatud vahvasti. Soovime seda toredust ka teiega jagada. Alati ei pea maitsema, silmadega on ka tore süüa!” lisas ta.

Kersti aga pani meie poole teele sügisese foto, mis tegi kogu toimetusel tuju väga heaks. See on üks tõeliselt hoidmist väärt hoidis!

Sirje Tooding Räpinast kirjutas oma foto kommentaariks: “Suvi on purki püütud ja pikk talv võib tulla. Sügiseks saavad kõik riiulid täis, uueks saagiks enamus ka söödud.”

Tooding lisas, et lemmikhoidisteks on erinevad ploomimoosid, eriti koos teiste viljadega. “Eelmise aasta lemmik oli pirni-ploomimoos. Sellel aastal katsetasin kollase ploomi moosi apelsiniga ja sai päris hea. Ainult ploomist `Emma Leppermann` keedetud moos on sellel aastal samuti tõesti mõnus ja hea,” lisas ta.