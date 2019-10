Kuhu kaob põllumeeste sinine kütus?

Tellijale

Võrdluseks, Lätis on põllumajanduskütuse aktsiisimäär 5 senti liitri kohta. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus on välja arvutanud, et kui korrutada soodustuse vahe Eesti põllumajanduses kasutatava kütuse mahuga, tähendaks Läti tasemel aktsiisimaks meie tootjatele ligi 7 miljonit eurot lisatoetust. Sarnaselt toetab oma põllumehi Leedugi, kus sinise kütuse aktsiisimäär on 5,6 senti liitri kohta.