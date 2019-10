Tellijale

Järvamaal üle 30 aasta mesilasi pidanud Lembit Liin sõnas, et nemad võtsid viimase mee tarudest 16. augustil. Saagiga jäi Liin rahule. „Kuidas mitte rahul olla, kui sain 60 tarult keskmiselt 70 kilogrammi pere kohta,” lausus ta. Parimatel aastatel on ta mesilasperelt saanud ka 100 kilo ringis, kuid kehvematel pidanud piirduma viiekümnega. „1998. aastal jäin päris ilma, kuid see oli erandlik aasta. Mida vanemaks saan, seda rohkem oskan rahul olla,” kinnitas 68aastane mesinik. „Olen mesilastele tänulik, et taas on põhjust sõita turule, kus saan mee rahaks teha.”