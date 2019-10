Paljud Eesti saunad on tuleohtlikud

Tellijale

Tuli on kõige ohtlikum inimelude ja vara ohustaja. „Paljud tuleõnnetused on seotud tahkekütteseadmetega, kus metallist küttetorud pole paigaldatud ohutult. Julgen väita, et väga paljud saunad on tuleohtlikud. Eriti tihti võib näha ohutusnõuete eiramist, kus metallist korsten on viidud konstruktsioonist läbi ja vahemaa puiduga on jäetud liiga väikeseks. Hiljuti nägin, kus sisuliselt vastu kuuma toru oli pandud tuuletõkkeplaat. Tehakse muidki rumalusi – kerise lähedal või kohal millegi kuivatamine on väga ohtlik tegevus,” tõi Mäekuusk näiteid, kus teadmatus või oskamatus toovad kurva tagajärje.