Põllumehed on pettunud lubadusi murdvates riigijuhtides

Pajusi farmi juht Lembit Paal ütles, et uudis tuli tõelise šokina. Täiesti ootamatu olukorras, kus piimahind on langenud toorpiima eest alla 300 euro, mis on ellujäämise piiripealne hind. Teravilja hinnad on kõik kukkunud keskelt läbi 40 eurot. „Sellises olukorras pöörab ka riik põllumeestest ära. See on sõnulseletamatu pettumus,” rääkis ta.

Sargvere PÜ juht Toomas Uusmaa tõdes, et üleminekutoetus on üks asi, selgusetu on ka, mis saab erimärgistusega ehk sinisest kütusest, mis saab pärast maade ümberhindamist. „Juttu, et sellest maamaks ei tõuse, võite lasteaias lastele rääkida. Kindlasti tõuseb,” uskus mees. „Riik viib põllumehe olukorda, kus ta tegevus on mõttetu.”

Maa Elu küsimuse peale, miks otsustas valitsus tuleval aastal põllumeestele üleminekutoetusi 15,3 miljoni euro asemel vaid viis maksta, kostis maaeluminister Mart Järvik, et tegemist pole üleminekutoetuste vähendamisega. „Valitsusliit ei ole andnud lubadust maksmiseks mingis summas, vaid lubas üleminekutoetuste maksmist jätkata,” väitis ta.

Tõesti, otsisime välja Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsusliidu aluspõhimõtted ja seal seisab lihtsalt „maksame meie põllumeestele üleminekutoetusi”.

Riigitüüri juurde pääsemiseks jagati aga põllumeestele palju konkreetsemaid lubadusi.

EKRE lubas jätkata siseriiklike põllumajandustoetuste maksmist. Olgu öeldud, et aastatel 2017–2019 maksti Eestis toetust lubatud maksimaalses mahus. Seega oleks praegu siiski sisuliselt tegemist vähendamisega.

Isamaa valimislubadustes oli põllumajanduse real aga konkreetselt kirjas, et toetatakse põllumajandustootjatele siseriiklike üleminekutoetuste maksmist vastavalt Euroopa Liidu reeglitele maksimaalses lubatud mahus. Keskerakonnal täpselt sama lubadus maksta meie põllumeestele üleminekutoetusi maksimaalses lubatud määras. Seega kõik osapooled sama meelt.

Põllumehed tunnevadki, et valitsus ja teiste seas EKRE ridadesse kuuluv maaeluminister on neid petnud, kuna enne tänavusi Riigikogu valimisi lubati maksta üleminekutoetusi maksimaalselt lubatud mahus, nüüd aga plaanitakse jagada 10 miljonit vähem.