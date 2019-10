Riik tahab rohkem kaupa raudteele suunata

Tellijale

Scandagra müügijuht Mihkel Hang ütles, et iga päev liigub tehasest välja 400–500 tonni sööta. „Sööda tootmiseks vajalikud komponendid veetakse omakorda tehasesse sisse. Me liigutame aastas veoautodega 800 000 kuni 900 000 tonni kaupu ja kui see kogus jagada 25ga, mis on veoautole lubatud kauba kaal, siis saame pildi, kui palju peavad veoautod igal aastal meie maanteedel ringi sõitma,” rääkis ta.