Bakterite karjatamine võib kümne aastaga piima- ja lihatööstuse pankrotti ajada

R2 tehnikakommentaaris kõneles Kristjan Port, et suur osa toidulisanditest ja enamus vitamiinidest toodetakse mikroorganismide fermentatsiooni abil juba praegu ning fermentatsiooni teel mikroorganismidest toiduvalgu tootmine nõuab võrreldes karjapidamisega 100 korda vähem maad, toimub paarkümmend korda kiiremini, vajab kümme korda vähem vett, tekitab suurusjärgu võrra vähem jäätmeid ja toodaks tervikuna toiduvalku 10-25 korda tõhusamalt.

Ainukeseks küsimuseks on jäänud hind. Uue sajandi alguses oli teatud kindla struktuuriga valgu kilogrammi tootmise hind umbes miljon dollarit, tänaseks on hind langenud umbes 100 dollarini ja kümne aasta peale ennustatakse languse jätkumist, mis tähendab, et tasahilju kulgev protsess ohustab loomakasvatust ja piimatööstust pankrotilainega.