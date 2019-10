Tallinna kogukonnaaiad vaimustasid peterburlasi

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul näitab kogukonnaaedade hüppeline areng, et söödavate taimede kasvatamine kõnetab paljusid linlasi. Linna eesmärk on jätkata linnaaianduse arengu toetamist ja soodustada uute aedade rajamist.

Sel neljapäeval toimuval lõikusseminaril tutvustatakse linnapoolset nägemusi ja võimalusi linnaaianduse edasiseks arenguks Tallinnas. Seminaril on kohal on kogukonnaaedade esindajad, kes räägivad laudkonniti avatud formaadis sellest, millised tegevusi nende aias läbi viiakse, kes on linnaaednikud ning millised on olnud suurimad väljakutsed ja saavutused.