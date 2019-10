Ettevaatust liikluses: aju- ja koerajahi hooaeg ajab metsloomad liikvele

Vastavalt jahikalendrile algas oktoobriga aju- ja koertega jahi hooaeg. Jahimeestele on see aktiivse sõraliste küttimishooaja algus ja seetõttu väga oluline. Aju- ja koerajaht paneb aga loomad rohkem liikuma, mistõttu tuleb teedel autojuhtidel olla veel tähelepanelikum.

Looduses liikujale, seenelistele ja marjulistele on paslik meelde tuletada, et eriti nädalavahetustel, kui ajujahid toimuvad, tuleks olla metsateedel tähelepanelik, eriti siis, kui märkate punastes või oranžides vestides mehi ja naisi askeldamas. Eesti Jahimeeste Selts on soovitanud jahiseltsidel kasutada teede ääres ajutisi hoiatusmärke "Ettevaatust jaht".