Peakokad julgustavad paanikat jätma ja kala sööma

“Listeria monocytogenes on bakter, mis teeb kurja mööda ilma. Seda seostatakse hetkel ainult ühe ettevõttega M.V Wooliga, mis on kahetsusväärne. Olgu öeldud siinkohal, et EPÜ ei ole kohtumõistja ega ekspert, vaid meie liikmeskond on igapäevaselt toitu käitlevad inimesed, kellel on ka vastavad teadmised, mida siinkohal edastame,” seisab postituses.