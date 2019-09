Rannaniitudel karjatamise idee tõi eestlasele kõrge looduskaitseauhinna

Toepferi Sihtasutuse esindaja andis medali üle 27. septembril Lätis Jurmalas toimunud liidu aastakonverentsi pidulikul lõpetamisel.

Kaja Lotman ütles ERR-i raadiouudistele, et üks tehtud töödest südamelähedaseim on rannaniitude taastamine. “Selgus see, et kui lehmad lähevad rannast ära, lähevad ka linnud rannast ära,” tekkiski just sealt idee hakata randades taastama traditsioonilist karjatamist.

Kaja Lotman (keskel) koos kolleegidega Keskkonnaametist pärast medaliüleandmist. FOTO: Keskkonnaamet

“See kasvas ja paisus ja on muutunud üle-Eestiliseks küsimuseks ja on selgunud, et samasugune asi on toimunud kogu Euroopas,” sõnas ta.

See on ka üks peamisi põhjuseid, miks Lotman kõrge tunnustuse pälvis. Medali üleandmisel toodigi välja, et ta on üks 1990. aastatel algatatud Eesti niitude ja puisniitude riikliku toetusskeemi eestvedajatest. Toetus, mis on aidanud kaasa liigirikaste alade säilimisele Eestis, on olnud eeskujuks teistelegi riikidele.

Kaja Lotman on ka kaasatud ja hinnatud ekspert mitmes üle-euroopalises looduskaitsega seotud töörühmas. Aastatel 2015 - 2017 kuulus ta Euroopa kaitsealade liidu nõukogusse.