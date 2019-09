Maal elamise päeval otsiti kodu ja leiti töökohti

„On isegi natuke üllatav, et enamik külastajatest olid valdade elanikud ise, kes tahavad end omavalitsuses pakutavate teenustega paremini kurssi viia,“ ütles peakorraldaja, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk. „Samas on valdade piirid ju hiljuti muutunud ning kokkukasvamise protsess alles käimas,“ lisas ta.

Habakuke sõnul torkas silma, et mida suuremalt omavalitsus ise päeva korraldamise ja teavituse käsile võttis, seda rohkem jõudis sinna ka külastajaid.

Lisaks kohalikele elanikele ning võimalikele uusasukatele osales maal elamise päeval ka mitmeid suvilaomanikke, kes seni ei ole oma suvituspiirkonnas pakutavaid teenuseid eriti kasutanud. „Sai selgeks, et oleme selle sihtgrupi jätnud väheke tähelepanuta,“ kirjutas Anne Leht Rapla valla Raikküla piirkonnast.

Omavalitsusi üllatas see, et paljud külastajad tulid kindla soovi ja huviga uurida kohapeal pakutavat kinnisvara. Nii sõitis Põhja-Sakala valda Sürgaverre neli peret, kes just sinna pesa punuda soovivad.