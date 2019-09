Eesti talutoitu reklaamitakse lõbusa märulireklaamiga

Mis on see põhjus, mis paneb lapselapsi karjatama ja vanaisa neid meeleheitlikult päästma tõttama? See selgub lühifilmist.

Kui neil päevil hullutab kinokülastajaid “Vanamehe film”, kus lapselapsed tulevad vanaisale külla, on natuke sarnane motiiv valitud ka Eesti talutoidu tutvustamiseks. Ka seal algab kõik sellest, et lapselapsed saabuvad vanavanematele külla. Lühifilmis on tossu ja appikarjeid ning näeb lapsi päästma tõttavat vanaisa. Lõpplahendus on aga humoorikas ja kutsub kõiki eelistama Eesti talutoitu.