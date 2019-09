Koostöölepe avab maaülikooli tudengitele Taiwani ülikooli uksed

Taiwani ülikooli (National Central University) president Dr. Jing-Yang Jou märkis, et Taiwan on samasugune väikeriik nagu Eesti. Tõsi, Taiwanis on elanikke rohkem (23,7 miljonit), kuid väikestel riikidel on võimalus teha koostööd efektiivselt, leidis ta.